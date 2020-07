//Podcast-Vivendo Águas Claras

Tema: Volta às aulas nas creches e educação infantil

O DF Águas Claras teve o prazer de bater um papo muito bacana ontem com a Psicopedagoga Marise Teixeira e a empresária Adrianne Bessa a respeito dos maiores desafios enfrentas pelas escolas e famílias nesse período de pandemia e principalmente sobre as medidas de segurança adotadas para receber as crianças das famílias que optaram pelo retorno a partir do dia 27 de julho conforme decreto do GDF.

Marise e Adrianne representam a escola Ciranda localizada na Arniqueiras e atende em sua maioria moradores da cidade de Águas Claras, a escola atua como creche e educação infantil atendendo crianças com até 5 anos e 11 meses de idade e nos mostraram um pouco o lado da escola, o que precisou ser adaptado, decisões com relação a equipe, higiene, e também a opção para os pais que decidiram e podem manter as crianças em casa.

Conversamo também sobre educação infantil, sobre o stress de ter crianças em isolamento social, na maioria das vezes dentro de apartamentos pequenos, sobre a convivência intensificada entre os familiares e quais as melhores formas de lidar com todos esses desafios que nos foram impostos.

Para assistir nosso podcast acesse:

Iphone:

https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772?i=1000483105946

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras