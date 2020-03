PMDF prende homem acusado de roubos em Águas Claras

Na última quinta-feira (5/3) a Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 29 anos acusado de roubar uma professora em Águas Claras. O crime ocorreu em frente a um colégio e o suspeito usou uma faca de combate para ameaçar a mulher.

Segundo a PMDF, o suspeito fugiu levando um notebook da professora. Ele também é acusado de cometer outros roubos na região, também nessa semana, na última quarta (04/03), o criminoso teria levado um celular com o mesmo modo de ameaça.

Ainda de acordo com a corporação, o homem está envolvido em outros assaltos cometidos em Águas Claras. Ele já tinha passagem por roubo, registrada em Goiás.

