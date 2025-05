PMDF impede furto de cabos de energia em Águas Claras

Na segunda-feira (19), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 17° Batalhão, frustrou uma tentativa de furto de cabos de energia em via pública, na Quadra 107 de Águas Claras. Na ocasião, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da PM (COPOM) durante patrulhamento na região de Vicente Pires.

Ao chegar ao local indicado, nas imediações de um condomínio residencial, os policiais encontraram o suspeito já detido por seguranças. De acordo com testemunhas, o homem estava dentro de um bueiro, cercado por sacos de lixo e com uma caixa de papelão sobre a tampa, numa tentativa de camuflar a atividade criminosa.

Curiosamente, a atitude chamou atenção por ocorrer no mesmo ponto onde, anteriormente, já havia sido registrado um furto de grande quantidade de cabos.

Prisão

Diante disso, com base nos indícios e no flagrante da tentativa de furto, os policiais encaminharam o suspeito, juntamente com testemunhas, à 21ª Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial de plantão registrou o caso como tentativa de furto de cabos de transmissão.

Por fim, a ação rápida dos seguranças do condomínio, aliada à pronta resposta da PMDF, foi essencial para evitar mais prejuízos e reforçar a segurança pública na região.