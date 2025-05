PM intensifica policiamento em Águas Claras após reivindicações da comunidade

Nos últimos dias, o 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal reforçou o policiamento em pontos estratégicos de Águas Claras. A corporação organizou as ações com base em solicitações do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG), denúncias enviadas à Ouvidoria e, sobretudo, em análises detalhadas dos dados criminais da região.

Operações diárias

Diariamente, a PMDF realiza operações com foco no combate à criminalidade, na valorização da sensação de segurança e na garantia do uso adequado dos espaços públicos. Como resultado, a estratégia tem se concentrado em áreas onde os moradores apontam maior vulnerabilidade.

Foco em perturbação do sossego e tráfico

Na Rua 36 Sul, as equipes da Polícia Militar atuam diretamente no enfrentamento à perturbação do sossego, ao consumo de drogas e ao tráfico de entorpecentes. Essa atuação responde às constantes demandas da comunidade, que há tempos reclama da desordem e do sentimento de insegurança.

Enquanto isso, na Quadra 301, a Polícia Militar foca na prevenção de furtos e em impedir tentativas de invasão a condomínios residenciais. Para isso, a PMDF mantém presença ostensiva no local e atua em cooperação com síndicos e lideranças comunitárias, com o objetivo de reforçar a proteção aos moradores.

Segurança com participação popular

Por fim, o 17º BPM reafirma seu compromisso com a proteção dos cidadãos e destaca a importância da participação ativa da população. A cooperação entre a comunidade e as forças de segurança tem se mostrado essencial para construir um ambiente urbano mais seguro, organizado e acolhedor em Águas Claras.

*com informações da pmdf.

Por: Rafaella Iack.

