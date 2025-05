Perseguição termina com prisão em flagrante por furto

Na tarde de quarta-feira (21), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem de 42 anos, suspeito de furtar um veículo nas proximidades do Taguatinga Shopping. Por outro lado, o comparsa conseguiu fugir e, até o momento, não foi identificado.

Tudo começou por volta das 13h, quando policiais do 17º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina em Taguatinga. Naquele momento, com o apoio do setor de inteligência, eles receberam a informação de que dois homens haviam acabado de furtar objetos de um carro estacionado próximo ao centro comercial. Conforme a denúncia, os suspeitos fugiam em um Fiat Mobi preto.

Perseguição pelas ruas termina com prisão

Diante da situação, as equipes se deslocaram imediatamente para a região indicada e localizaram o veículo com as características repassadas. No entanto, ao receber ordem de parada, o condutor acelerou, dando início a uma perseguição pelas ruas da cidade.

Pouco depois, o cerco policial interceptou o carro e prendeu um dos envolvidos em flagrante. Enquanto isso, o outro suspeito conseguiu escapar a pé e segue foragido.

A vítima, um jovem de 21 anos, teve seus pertences levados do interior do automóvel. Felizmente, os policiais conseguiram recuperar os objetos, que foram entregues à vítima. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia Civil, onde o detido permanece à disposição da Justiça.

Por fim, a Polícia Civil continua com as diligências para identificar e prender o segundo suspeito.

*com informações da PCDF.

Por: Rafaella Iack.

