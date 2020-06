Parques infantis, quadras esportivas e PECs de Águas Claras são lacrados

Devido ao descumprimento da população de Águas Claras, o GDF Presente precisou fechar com solda 80 parquinhos infantis, Pontos de Encontros Comunitários (PECs) e quadras poliesportivas para evitar que as pessoas utilizem durante a pandemia. Além disso, recolheu mais de 181 toneladas de entulhos das ruas da cidade.

Para garantir o cumprimento do Decreto nº 40.853 , a administração regional tomou a medida drástica de fechar com solda a entrada dos equipamentos públicos. O administrador de Águas Claras, Francisco de Assis da Silva, relatou que havia reclamações porque os espaços tornaram-se pontos de encontros com aglomerações. “Entendemos que, mesmo não agradando a todos, a medida é necessária. Prevenir a disseminação do novo coronavírus é o melhor para a saúde e segurança das pessoas”, afirmou Francisco. De acordo com o gerente de obras da administração, Norberto Duarte, o serviço é simples. “Precisamos contar com a conscientização e colaboração da população, pois em alguns pontos foi preciso refazer o serviço, como na quadra 301 ”, afirmou o gerente.

Devem permanecer fechados até publicação de nova determinação reabrindo esses espaços. Norberto, esclareceu ainda que a reversão do serviço é imediato e sem complexidade.

Limpeza

A área destinada ao Parque Central na RA é um transtorno para os moradores. Como forma de solucionar os problemas de insegurança, mato alto, presença de pessoas em atitudes suspeitas, o GDF Presente montou uma força-tarefa. Executaram a poda de árvores, roçagem e retirada de lixo no local. “Encontramos moradores de rua, objetos de crimes tudo nessa área”, falou o coordenador do Polo Central Adjacente 2, Rodrigo Pontes Soares. Explicou ainda que todo o efetivo do programa, nesta sexta-feira (19), está concentrado neste serviço.

