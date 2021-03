Parque Ecológico de Águas Claras reabre após três dias fechado por remoção de árvores Após três dias fechado por causa de remoção de árvores, o Parque Ecológico de Águas Claras foi reaberto neste sábado (06), em Águas Claras. As ações de manutenção e remoção de árvores foi realizado pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

O horário de visitação é o mesmo. Desde setembro passado, o funcionamento começa às 05h e segue até as 22h. Na época, a então secretária de Esporte e Lazer do DF, Celina Leão, comemorou a ampliação de maioria dos parques da capital. “Hoje (quarta, 03/06), ao fim do dia, vamos fazer um balanço na sala de acompanhamento da Covid-19 para saber qual foi o parque mais acessado e preparar a operação de forma mais ampla no fim de semana, quando acreditamos que haverá maior movimentação e visitação nos parques”, acrescentou. A autorização da reabertura dos parques ecológicos da capital foi publicada no Decreto n° 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Além dessas unidades, estão também com atividades permitidas zoológicos e parques recreativos, urbanos, vivenciais e afins. O documento reforça medidas sanitárias obrigatórias, como protocolos de higienização, limpeza dos equipamentos públicos e obrigatoriedade do uso de máscara.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.