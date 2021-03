Parque de Águas Claras continuará

fechado até sexta-feira (5)

De acordo com trabalhos em ação do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o Parque Ecológico Águas Claras estará fechado até sexta-feira (5) para a remoção de algumas árvores que podem oferecer perigo aos visitantes e servidores. A unidade de conservação reabre e volta a funcionar normalmente no sábado (6), no horário das 5h às 22h.

Parques ecológicos integram a lista de atividades liberadas para funcionar nesse período da pandemia, conforme previsto no Artigo 3º, Inciso XXVIII, do Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Além dessas unidades, estão também com atividades permitidas zoológicos e parques recreativos, urbanos, vivenciais e afins.

A medida estabelece restrições até o dia 15 de março por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, envolvendo boa parte dos estabelecimentos comerciais e industriais.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.