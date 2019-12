Paratleta de Águas Claras promove ação para adquirir nova cadeira de rodas

Mateus Moreira nasceu com uma má formação da coluna vertebral chamada de mielomeningocele. Tal condição não foi impedimento para o jovem morador de Águas Claras ter uma vida com atividades diversas, entre elas ser modelo e palestrante. O esporte sempre fez parte de sua vida desde os três meses de idade. Natação, equoterapia, tênis e basquete em cadeira de rodas. E, também, skate, participando de campeonatos aqui no DF e no Rio de Janeiro, ficando em terceiro lugar.

Na sua vida corrida, ainda há tempo para remar na Raianorte, no Lago Norte em um stand up paddle adaptado. O convite para o para-halterofilismo veio através de um amigo, e logo, ele se identificou com a modalidade. A partir da segunda competição, começou a ganhar medalhas, entre elas as de prata e de bronze. Em 2018, foi vice-campeão brasileiro e, no dia 08 de novembro ganhou o primeiro lugar em São Paulo.

Para continuar competindo e melhorar sua performance, Mateus precisa trocar sua cadeira de rodas. A família organiza uma ação colaborativa no valor de R$ 10.580,00 para poder comprar uma cadeira mais leve, confortável através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cadeira-de-rodas-do-moreira. Já conseguiu patrocínio de suplementação e acompanhamento nutricional.

“Meu objetivo é me dedicar totalmente ao esporte, o que ainda não é possível devido a falta de patrocínio, quero levar o nome da nossa capital para o Brasil e para o mundo, e uma mensagem positiva de superação, perseverança, de não desistir”, conta .

As adversidades na vida do jovem são muitas, porém a família, formada pela mãe, avó, tio e irmã, segue unida ante os desafios diários. E, para contar toda a história de aprendizados por qual passaram, um livro, para 2020, faz parte dos planos. Outras informações no Instagram do Mateus @moreiraparatleta e no telefone da mãe Adriana (61) 99176-2512.