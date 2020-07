//Painel Covid -19 Águas Claras

Semanalmente acompanhamos a evolução dos casos de Covid-19 na nossa RA- Águas Claras.

Abaixo você pode conferir os dados atualizados hoje pela secretaria de saúde, com total de óbitos, recuperados, casos ativos e histórico do mês com relação aos óbitos.

Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor conhecendo os fatos e tomando as precauções apropriadas. Siga os conselhos fornecidos pela sua agência local de saúde pública.

Para evitar a propagação da COVID-19:

Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou um gel à base de álcool.

Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando.

Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo dobrado ou um tecido.

Fique em casa se você se sentir indisposto, ou ao menor sintoma.

Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure assistência médica. Ligue antes de sair.