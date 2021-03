Ouvidoria: SEDES responde demanda de moradores de Águas Claras

No dia 9 de março o DFÁguasClaras abriu uma solicitação na Ouvidoria do Distrito Federal a respeito de uma demanda da moradora Isabela sobre a quantidade de lixo na Praça Rouxinol, segundo a moradora o lixo vem dos moradores de rua que recolhem materiais para reciclagem.

O protocolo (Re-059477/2021) foi aberto e enviado para a Administração Arniqueira – RA XXXIII, e respondido no dia 18 de março.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) foi acionado para intensificar a atuação na região, pedindo-se intensificação das ações de orientação sobre autocuidado, bem como manutenção da higiene no local de permanência. Ainda foi esclarecidos que o SEAS já realiza abordagens nas proximidades do endereço da denúncia com frequência.

As equipes intervêm semanalmente em dias e horários diversificados, no intuito de aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica do território, bem como aproximar-se e atender as pessoas socialmente vulneráveis que o utilizam. Sobre a necessidade de limpeza no local, foi encaminhado ao SLU (Serviço de Limpeza Urbana) para as provicências cabíveis com relação aos materiais inservíveis, reforçando que o órgão tem ciência de que materiais de uso pessoal e/ou objeto de trabalho das pessoas em situação de rua não devem ser recolhidos.

Além disso, o SEAS e as equipes de abordagem social atuam com construção gradava de vínculos de confiança que favorecem o desenvolvimento do trabalho social com as pessoas atendidas. Esse serviço possuiu caráter conuado e planejado, pautado na busca pelo conhecimento da história e trajetória de vida, o contexto em que estão inseridas, demandas e desejos, para que seja possível a estruturação do plano de acompanhamento que visa a melhoria da vida delas e a construção do processo de saída das ruas. O acompanhamento proposto pressupõe o interesse cooperação do assistido bem como garantia de acesso amplo, simplificado e seguro dessas pessoas aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, moradia, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda, além da assistência social.

O DFÁguasClaras busca atender as demandas da cidade, mas acima de tudo a integridade e o direito de políticas públicas do ser-humano.

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só enviar sua demanda para o e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.