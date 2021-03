Ouvidoria: moradores solicitam tapa buracos em Águas Claras

Na última sexta-feira (12), a moradora Laíssa enviou uma solicitação ao DFÁguasClaras a respeito de um buraco entre a Rua 5 Sul e Ipê Amarelo. Segundo ela, o buraco já está desse jeito a meses. Logo, o DFÁguasClaras abriu uma solicitação no site da Ouvidoria do Distrito Federal.

O protocolo (So-067406/2021) está aberto e aguardamos respostas e conserto da Administração da cidade.

A moradora Andréa também enviou sua reclamação ao DFÁguasClaras a respeito da Avenida Veredas da Cruz, onde há muitos buracos, segundo a moradora a situação só piora e o que é realmente necessário é um recapeamento asfáltico como está sendo feito na via lateral do Parque Águas Claras, em frente ao Condomínio Mansões do Parque. Ela conta que recentemente o marido passou numa “cratera” na via que esvaziou os dois pneus da direita do carro. No mesmo local, nesse dia, haviam três carros parados, com pneus furados por causa do mesmo buraco. Além disso a avenida possui apenas uns dois bueiros para o escoamento da água, o que deixa a via inundada em dia de chuva forte.

No último ano de 2020, entre janeiro e setembro, a Ouvidoria recebeu mais de 5.600 solicitações de tapa buracos. A resolutividade dos pedidos encaminhados pela Ouv-DF chegam até a 96%.

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só enviar sua demanda para o e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

