Ouvidoria: moradores reclamam de entulho ao lado do Águas Claras Shopping

No último sábado (13), a morada Paula enviou uma reclamação ao DFÁguasClaras sobre entulho no terreno baldio ao lado do Águas Claras Shopping, onde há lixo, coco seco, muita palha e um colchão.

A solicitação de limpeza foi enviada a Ouvidoria DF com o protocolo So-067378/2021 na área de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente/Fiscalização em Entulho,resíduo em área pública.

LIMPEZA

Sofás, colchões, camas, fogões e geladeiras são itens que ainda compõem o lixo em muitas cidades, os quais deveriam ser descartados em locais próprios. O recolhimento de entulhos, podas e inservíveis é feito diariamente pelo GDF Presente e pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) nas cidades.

No ano de 2020 foram deixados da região administrativa da Arniqueira dez toneladas de lixos inservíveis por semana de inservíveis nas áreas verdes da cidade e na entrada de condomínios. O SLU conta com dez papa-entulhos por todo o DF, que recebem restos de construção civil e podas, além dos chamados “volumosos’, que envolvem sofás, camas e móveis.

O endereço dos Papa-entulhos por todo o Distrito Federal pode ser encontrado no site do SLU.

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só enviar sua demanda para o e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.