Ouvidoria: 70% das demandas recebidas pelo DFÁguasClaras foram resolvidas

O DFÁguasClaras iniciou o projeto da Ouvidoria no dia 8 de março, desde então recebemos diversas solicitações para melhorias da cidade. Entre as demandas recebidas, os pedidos de limpeza e conservação foram os mais solicitados.

A Ouvidoria do Distrito Federal recebe as demandas e encaminham para o setor responsável, logo após encaminhadas há uma média de 7 dias para a resposta. Desde o início do projeto, 70% das questões foram resolvidas e 30% estão em análise e em processo de resolução.

PROJETO

O DFÁguasClaras teve início em 2009, a ideia central sempre foi destacar os problemas da cidade, fazendo com que a população pudesse ser ouvida pelas autoridades locais. Desde então o portal auxilia com as pautas que a população entrega e busca sempre fazer melhorias na cidade.

O projeto realiza o que já acontecia desde o início, porém sendo feito de uma forma melhor e com a ajuda da população. Os leitores e moradores de Águas Claras podem nos encaminhar sua reclamação, denúncia ou solicitação, assim nós entraremos em contato com a Ouvidoria do DF e também com a área solicitada para cobrar e acompanhar o que vem sendo feito na cidade.

Se você viu alguma irregularidade, problemas na calçada, lixo, ou alguma outra reclamação é só nos enviar sua demanda pelo e-mail ([email protected]) com o máximo de detalhes possível. Além disso, informe o local do fato, e também uma foto para comprovar. Você poderá acompanhar a solicitação do protocolo no site da Ouvidoria-DF.

Juntos iremos buscar uma cidade melhor, contribua com sua sugestão e solicitação.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.