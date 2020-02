‘Os Melhores do Mundo’ celebra 25 anos com peça em Águas Claras

Neste final de semana (22-23/2), ‘Os melhores do mundo’ trazem para Águas Claras pela primeira vez a peça ‘Sexo – A Comédia. Na produção, a companhia mais uma vez brilha em uma performance recheada de improvisos e interpretações hilárias, que envolvem a plateia em um clima irreverente, com tiradas repletas de sagacidade, mas sem descambar para o vulgar.

Um palco de cabaré com lâmpadas de néon e tapete vermelho compõe o cenário aonde personagens peculiares interagem sob a perspectiva de um dos assuntos mais antigos e polêmicos da história da humanidade: o sexo. É sobre esta temática que Os Melhores do Mundo discorrem, com muito humor, no espetáculo Sexo- A Comédia.

Serviços:

Datas:

Sábado – 22 de fevereiro – 21hs

Domingo -23 fevereiro – 20hs

Ingressos:

R$ 80,00 inteira

R$ 40,00 meia.

R$ 55,00 Ingresso solidário (Com a doação de 2L de Leite)

Concessão de meia entrada: Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício)

Pontos de venda: www.bilheteriadigital.com

Ponto de venda sem taxa de conveniência: Confeitaria Potiguar – Avenida das Castanheiras, 1310/1370 – Lojas 5/6/7 – Águas Claras, Brasília – DF

Informações: (61) 99189-0099

Não recomendado para menores de 14 anos.

