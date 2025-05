Operação em Águas Claras autua motoristas por embriaguez e infrações diversas

Operação em Águas Claras autua motoristas por embriaguez e infrações diversas

Na noite da última quinta-feira (8), o 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, em parceria com o Departamento de Trânsito (Detran-DF), promoveu uma operação de fiscalização em Águas Claras. Com isso, os agentes atuaram para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool, reduzir acidentes e, consequentemente, reforçar a segurança viária na região.

Motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro

Durante a ação, os agentes abordaram 80 motoristas e aplicaram o etilômetro (bafômetro) em todos eles. Como resultado, oito condutores se recusaram a realizar o teste e, por isso, os agentes os autuaram conforme prevê a legislação. Vale destacar que a recusa ao teste constitui infração gravíssima e resulta em multa, além da suspensão do direito de dirigir.

Veículos removidos

Além disso, os fiscais identificaram outras irregularidades no trânsito:

Removeram cinco veículos por diferentes infrações;

Flagraram um motorista dirigindo com CNH de categoria incompatível;

Encontraram dois condutores com a CNH vencida;

Detectaram falhas no sistema de iluminação de dois veículos.

Adicionalmente, as equipes lavraram 14 autuações por problemas como documentação vencida, ausência de equipamentos obrigatórios e falhas mecânicas.

Maio amarelo

Na sequência, entre os dias 9 e 11 de maio (sexta a domingo), o Detran-DF ampliou sua atuação em Águas Claras, Areal, Ceilândia e Plano Piloto. A operação integrou a campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Nesse contexto, os agentes abordaram 545 condutores e realizaram 510 testes do bafômetro.

Os números impressionam:

Autuaram 76 motoristas por dirigir sob efeito de álcool;

Identificaram 25 escapamentos irregulares;

Flagraram 18 condutores sem habilitação;

Encontraram 20 motoristas com a CNH vencida há mais de 30 dias;

Surpreenderam três pessoas com o direito de dirigir suspenso;

Emitiram outras 90 autuações por diversas infrações;

Recolheram 57 veículos ao depósito.

Demandas da comunidade

Para definir os pontos de fiscalização em Águas Claras, as equipes utilizaram dados de inteligência e consideraram demandas da própria comunidade. Segundo os organizadores, a estratégia visou agir de forma preventiva, combater o crime e inibir comportamentos que colocam em risco a vida de motoristas, pedestres e ciclistas.

Por fim, as autoridades anunciaram que manterão as ações ao longo de maio, com foco na educação para o trânsito, na fiscalização rigorosa e na redução dos acidentes nas vias do Distrito Federal.

*com informações da PMDF e do DETRAN-DF.

Por: Rafaella Iack.

