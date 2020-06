//Ônibus elétricos começam a circular hoje

Semob pretende trocar toda a frota convencional da linha Esplanada. Veículo reduz emissão de poluentes e, assim, ajuda na preservação ambiental

Além de reforçar a linha de ônibus 0.108 (Rodoviária do Plano Piloto/Três Poderes), seis coletivos elétricos vão reduzir as emissões de gases de efeito estufa e preservar o meio ambiente. Ao custo de R$ 1,7 milhões cada, os veículos possuem um sistema eficiente e sustentável. Inicialmente, o Governo do Distrito Federal (GDF), pretende renovar toda a frota convencional que faz a linha da Esplanada (veja abaixo o horário das linhas).

Silenciosos, climatizados e com piso baixo, os ônibus elétricos oferecem mais conforto e segurança aos usuários do que um veículo convencional. A recarga de eletricidade leva quatro horas e é feita no pátio da empresa Piracicabana. Com essa energia o transporte é capaz de rodar por cerca de 200 quilômetros.

Instrutor de treinamento da empresa, Jonatas Moura explica que os motoristas recebem treinamento constante. “O carro é mais rápido, com uma frenagem mais agressiva, então requer um treino mais avançado”, comenta. Motorista há 12 anos, ele destaca que, graças à tecnologia, condutores têm mais conforto ao dirigir esse tipo de veículo. “Não tem barulho, calor ou troca de marchas. Dessa forma, o motorista se cansa menos”, garante.

“É uma tendência mundial utilizar energias renováveis e limpas para fazer o transporte coletivo”, destaca o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro. “É uma forma de reduzir a poluição do ar, protegendo a saúde da população”, acrescenta.

Jonatas Moura: “Não tem barulho, calor ou troca de marchas. O motorista se cansa menos” | Foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília

É o que reforça a superintendente de Gestão de Unidade de Conservação, Biodiversidade e Águas do Brasília Ambiental (Ibram), Rejane Pieratti. “Principalmente no momento que estamos vivendo, com a pandemia do novo coronavírus. Precisamos de mudanças que gerem menos poluição, pois é isso o que gera as doenças pulmonares”, defende.

“Toda transformação de modal de transporte é muito importante. E essa atitude mais consciente não tem que vir só do governo, mas também da população, praticando o transporte solidário, utilizando o transporte público e a bicicleta, por exemplo”, arremata Rejane.

Passageiros aprovam

Poliana da Luz, 24 anos, comemora a atitude do governo local em renovar a frota de ônibus. “Tenho certeza de que será mais confortável para nós, passageiros, e para o motorista e o cobrador. Sem falar que é melhor para o meio ambiente. O GDF poderia investir em mais veículos como esse”, sugere a passageira.

A dona de casa Maria Lúcia Mourão, 56 anos, também aprova os coletivos elétricos. “Se serão silenciosos, com ar-condicionado e sem aquele cheiro forte, com certeza será melhor para a gente. Também gostaria que outras linhas aderissem a esse tipo de tecnologia”, disse Maria, que passa pela Rodoviária do Plano Piloto há 30 anos.

Ônibus elétrico reduz tanto a poluição ambiental quanto a sonora | Foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília

Linha

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) também vai reforçar os horários da linha 0.108, passando de 54 para 145 saídas da rodoviária, entre 5h30 e 21h05. Dessa forma, o intervalo entre as viagens vai variar entre cinco e seis minutos nos horários de maior demanda – atualmente, esse tempo é de 15 minutos.

A nova linha 016.1 também passará a operar nesta segunda-feira (29). Ela fará o trajeto circular entre a rodoviária e o Memorial JK, com 52 viagens e um intervalo de 15 minutos entre elas.

A tarifa será R$ 2,70. Em função de sobreposição de itinerários, a linha 0.109 (Rodoviária do Plano Piloto/Memorial JK/Rodoviária do Plano Piloto/Esplanada dos Ministérios/Rodoviária do Plano Piloto) deixará de funcionar.

Confira o horário das linhas:

Linha 0.108 – Rodoviária do Plano Piloto / Três Poderes (saindo da Rodoviária)

05:30 09:20 13:20 17:20

05:45 09:26 13:26 17:26

06:00 09:32 13:32 17:32

06:06 09:38 13:38 17:38

06:11 09:44 13:44 17:44

06:16 09:50 13:50 17:50

06:21 09:56 13:56 17:56

06:26 10:02 14:02 18:02

06:31 10:08 14:08 18:08

06:36 10:14 14:14 18:14

06:41 10:20 14:20 18:20

06:46 10:26 14:26 18:27

06:51 10:32 14:32 18:34

06:56 10:38 14:38 18:41

07:01 10:44 14:44 18:48

07:06 10:50 14:50 18:55

07:11 10:56 14:56 19:02

07:16 11:02 15:02 19:11

07:21 11:08 15:08 19:20

07:26 11:14 15:14 19:30

07:31 11:20 15:20 19:40

07:36 11:26 15:26 19:50

07:41 11:32 15:32 20:15

07:46 11:38 15:38 20:40

07:51 11:44 15:44 21:05

07:56 11:50 15:50

08:01 11:56 15:56

08:07 12:02 16:02

08:12 12:08 16:08

08:18 12:14 16:14

08:23 12:20 16:20

08:29 12:26 16:26

08:34 12:32 16:32

08:40 12:38 16:38

08:45 12:44 16:44

08:51 12:50 16:50

08:56 12:56 16:56

09:02 13:02 17:02

09:08 13:08 17:08

09:14 13:14 17:14

Linha 016.1 – Rodoviária do Plano Piloto/Memorial JK/Rodoviária do Plano Piloto (saindo da Rodoviária)

06:00 11:00 16:00

06:15 11:15 16:15

06:30 11:30 16:30

06:45 11:45 16:45

07:00 12:00 17:00

07:15 12:15 17:15

07:30 12:30 17:30

07:45 12:45 17:45

08:00 13:00 18:00

08:15 13:15 18:15

08:30 13:30 18:30

08:45 13:45 18:45

09:00 14:00

09:15 14:15

09:30 14:30

09:45 14:45

10:00 15:00

10:15 15:15

10:30 15:30

10:45 15:45



Fonte: Agência Brasília