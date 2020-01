Ônibus com portas dos dois lados passam a operar em 13 de janeiro

Os usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC) passarão a contar com ônibus com portas dos dois lados a partir do dia 13 de janeiro. A operação, que inicialmente estava marcada para começar no primeiro dia do ano, foi adiada tendo em vista os procedimentos para o cadastramento dos novos veículos.

Com a chegada dos ônibus adequados para o local, a faixa exclusiva reversa acabará e os veículos irão trafegar pelo canteiro central todos os dias da semana, nos dois sentidos, em tempo integral.

Ao todo, 160 ônibus com portas dos dois lados vão circular no corredor exclusivo. As empresas que farão a operação com os novos coletivos são: Urbi com 46 ônibus, Marechal com 39 e São José com 75 veículos. Além disso, 42 linhas passarão pela via, sendo 21 com destino à Rodoviária do Plano Piloto, 15 para a W3 Sul e 6 farão o trajeto para a W3 Norte. No local, também circularão 11 linhas semiexpressas com veículos com porta apenas do lado direito, uma vez que estes ônibus não desembarcam passageiros ao longo da via.

Além dos ônibus, somente táxis, ambulâncias e viaturas podem trafegar na faixa exclusiva. Atualmente, cerca de 65 mil passageiros circulam pela EPTG em linhas com destino à Rodoviária do Plano Piloto e W3 Sul e Norte. Desse montante, aproximadamente 56 mil usuários, o equivalente a 86,4% da demanda, serão beneficiados com as linhas que vão operar com portas dos dois lados. Já as linhas semiexpressas transportam cerca de 9 mil passageiros, o equivalente a 13,6%.

