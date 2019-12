Oficina Gourmet acontece no Águas Claras Shopping

No próximo sábado (14/12), o Águas Claras Shopping realizará uma Oficina de Cookies Natalinos, onde as crianças poderão colocar em prática seus dotes culinários confeitando a gosto deliciosos Cookies. Após a oficina a peça “O Natal do Rei Zezão”, será apresentado pela Cia Fábula. O espetáculo é uma comédia interativa que irá divertir toda a família.

Os eventos serão gratuitos. Para participar da Oficina de Cookies será necessário realizar um cadastro no local (ordem de chegada), a idade para participação é de 4 a 12 anos.

Serviços:

EVENTO: Oficina Gourmet + Teatro

LOCAL: 2º piso, próximo ao Banco do Brasil.

HORÁRIO DA OFICINA: 15h às 17h.

HORÁRIO DO TEATRO: 17h00 às 17h30.

EVENTO GRATUITO

