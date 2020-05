Novos postos de testagem são abertos, o de Águas Claras deixa de funcionar

A partir desta segunda-feira (18), Brazlândia, Plano Piloto e Guará ganham pontos de testagem rápida para a Covid-19, o atendimento continua em esquema de drive-thru. Já os postos de Águas Claras, Planaltina e Lago Norte deixam de funcionar. Para realizar o exame, o morador do DF precisa agendar pela internet. O resultado é enviado para o e-mail cadastrado no site, após a pessoa autorizar o encaminhamento.

A partir de agora, os moradores do Park Way também poderão agendar o teste. A pasta explica que as alterações nos locais dos postos de testagem são feitas a partir da avaliação do cenário epidemiológico de infecção.

O teste no drive-thru é realizado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h. É exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado. Ele também pode ser feito por quem mora com idosos.

A Secretaria de Saúde alerta que a realização do exame não descarta a necessidade de procurar uma unidade básica de saúde, quando houver sintomas da doença. O exame detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.