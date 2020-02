Novo administrador de Águas Claras não foi aceito pela cidade

Após ser alvo de críticas pelos moradores de Águas Claras por não ter vínculo com a cidade, Francisco de Assis (o Chicão), não assumiu o cargo de administrador da cidade. Novas opções serão consideradas após as férias de Ney Robsthon for concluída.

A ex-diretora-geral do Procon-DF, Ivoneide Machado, chegou a ser cogitada para assumir o posto, mas a recusa já foi feita. Caso aceitasse, a também integrante da Comissão de Orçamento e Finanças da CLDF sofreria das mesma críticas de Chicão, por não ter relação com a cidade.

