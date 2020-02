Novo administrador de Águas Claras acompanha obras na cidade

Com o início de sua gestão em Águas Claras, o novo Administrador, Francisco de Assis da Silva (Chicão) acompanhou as obras que estão sendo realizadas pela cidade. Na Quadra 101 um novo trecho de calçadas está sendo construída com acessibilidade e faixa de servidão em toda sua extensão.

A Administração Regional de Águas Claras, a NOVACAP e a equipe do Programa GDF estão realizando reformas e construções de novas calçadas com acessibilidade e faixa de servidão na Região de Águas Claras. O projeto de mobilidade foi viabilizado financeiramente e tem continuidade por meio de emenda parlamentar da Deputada Distrital Julia Lucy no valor de meio milhão de reais.

Além dessas obras a Operação Tapa-Buracos está realizando obras na: Av. das Araucárias; Rua Copaíba; (Rua atrás do Uniceub.) e também recolhimento de faixas por toda Águas Claras.

