Novacap já revitalizou 11 mil metros de área verde no DF

Entre janeiro e outubro deste ano, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), responsável pela manutenção e implantação de canteiros, já revitalizou mais de 11 mil metros quadrados de área verde e plantou mais de 31 mil mudas em 12 regiões administrativas. Todo este trabalho de zeladoria na área de paisagismo, feito pela Diretoria de Urbanização da companhia, tem como objetivo embelezar a cidade e também preservar a flora nativa.

Todos os espécimes de vegetação plantados pela Novacap são produzidos pelo Viveiro I da companhia, que tem capacidade pra produzir um milhão e meio de mudas anualmente. Além dos gramados, sempre requisitados, as plantas mais populares nos canteiros e áreas verdes da capital são os ipê e as palmeiras, além das flores caliópsis, crista de galo, cravo marigold e gailardia, responsáveis por trazer o colorido característico que frequentemente são vistos por todo o DF.

Notório pela variedade de plantas, cores e pela grandiosidade da área que ocupa, o canteiro do balão do Aeroporto Juscelino Kubitschek talvez seja o mais famoso de todo o DF. Este ano, um dos trabalhos mais importantes de paisagismo foi realizado na recém-inaugurada Praça dos Estados, novo espaço de convivência construído próximo à revitalizada Galeria dos Estados. No local, foram plantados mais de nove mil metros quadrados de grama, 90 arbustos, 54 palmeiras e nove ipês, fruto de um investimento de R$ 2 milhões.

O cuidado da Novacap com os canteiros ornamentais do DF é um trabalho que ocorre há mais de 30 anos. A companhia chegou a cuidar de cerca de 1.500 espaços, que foram reduzidos para os 574 atuais, por mudanças em vias para melhor circulação do trânsito de carros e pedestres.

Informações Agência Brasília