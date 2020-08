Mutirão de serviços para moradores do Park Way

Um mutirão de serviços envolvendo o GDF Presente, as administrações regionais do Park Way, do Núcleo Bandeirante e Candangolândia e a Secretaria de Governo promete deixar o Park Way ainda mais bonito. A equipe de 75 pessoas e 22 caminhões trabalha na cidade até sexta-feira e vai agilizar o atendimento de demandas da comunidade de uma das regiões administrativas com a maior extensão territorial do Distrito Federal, que tem 29 quadras e faz fronteira com cidades como Águas Claras, Guará, Riacho Fundo, Lago Sul e Gama, totalizando mais de 76 km².

Com o reforço, a administração pretende dar uma resposta às solicitações da comunidade, pelo menos as mais recorrentes. “Nem sempre conseguimos atender tudo, a região é muito extensa e nem sempre temos material suficiente. Mas essa semana vamos trabalhar nos três trechos do Park Way e na Vargem Bonita”, afirma o administrador do Park Way Maurício Tomaz da Silva.

A lista de trabalhos já executados só no primeiro dia é extensa. Com o auxílio de três caminhões-pipa, as equipes lavaram 10 Pontos de Encontro Comunitário (PECs) e 15 paradas de ônibus. Dez toneladas de massa asfáltica foram usadas para tapar os buracos das quadras 16 e 14/18 e 45 caminhões de lixo, entulho e galhos foram retirados das ruas da cidade, o equivalente a 540 toneladas.

Os trabalhadores também podaram árvores, fizeram manutenção nos jardins e limparam as ruas. O GDF Presente também recolheu 52 faixas de propaganda fincadas irregularmente no gramado entre as quadras 14 e 29. “E foi só o primeiro dia. Muito trabalho ainda será feito”, garante o administrador.

Morador da Vargem Bonita há 21 anos, Rusbek Rebello defende que os serviços de manutenção na cidade, como limpeza, poda de árvores e pintura de meio-fio, devem ser constantes, esforço feito pelo GDF Presente a cada seis semanas e diariamente pela administração. “É como limpar a casa, que tem que ser todo dia. A manutenção tem que ser inclusive preventiva, antes de reclamarmos”, diz.

