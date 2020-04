//Mulher em carro de som pede para pessoas saírem de casa

Na manhã desta quinta-feira (9), mulher ainda não identificada percorreu Águas Claras em cima de um trioelétrico pedindo reabertura dos comércios e afirmano que as pessoas podem sair de casa, mesmo em meio ao isolamento social. Moradores da cidade não reagiram bem, chegando a buzinar e gritar para que ela parasse.

Mulher afronta o decreto do GDF, e diz que basta se proteger com máscaras e álcool em gel. Nesse mesmo dia, um carro passou na cidade recomendando que todos fiquem em casa.

O isolamento social já mostra resultados, especialistas mostram que há um achatamento na curva de crescimento do Covid-19 devido a quarentena ter começado cedo no Distrito Federal. Hoje a capital está em 8° lugar em número de casos, anteriormente Brasilia estava em 3° lugar.

