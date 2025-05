Mulher cai em bueiro e fica ferida em Águas Claras

Acidente aconteceu na Alameda dos Eucaliptos; vítima relata momento de desespero e cobra ação imediata dos responsáveis

Na manhã de segunda-feira (26), por volta das 11h15, uma moradora de Águas Claras sofreu um acidente ao cair em um bueiro com a tampa solta na Alameda dos Eucaliptos, próximo à Quadra 107. Silvana Dias caminhava com seu cachorro, como costuma fazer diariamente, quando foi surpreendida pelo buraco.

“Fui pegar o cocô dele, levantei com o saquinho e dei dois passos. No segundo, eu afundei dentro do buraco”, contou.

A tampa da estrutura estava solta, e a queda deixou a vítima com uma perna presa e a outra completamente dentro do bueiro.

“A perna direita entrou toda. A esquerda ficou presa na tampa, que foi onde deu o corte. Fiquei pendurada pelo braço, só a cabeça de fora.”

Além disso, Silvana relatou que o local estava com sinalização precária.

“Tinha uma vareta com faixa amarela e preta, mas sem cone, sem aviso.”

Felizmente, um casal que passava por perto ouviu os gritos de socorro e correu para ajudá-la.

“Não tem muito movimento aqui, mas eu dei um grito de socorro. Veio um casal correndo. Eles me ajudaram a sair do bueiro. Graças a Deus, porque eu não ia aguentar muito tempo. Fiquei muito machucada. Tinha um cachorro do meu lado que podia ser arrastado. Foi um susto muito grande.”

Ferimentos e atendimento médico

Depois do resgate, Silvana seguiu para casa com ajuda do rapaz, lavou os ferimentos e procurou o posto de saúde mais próximo para tomar a vacina antitetânica. Em seguida, foi encaminhada ao hospital.

“Fiquei três horas no hospital pra conseguir fazer a sutura. Tomei dois pontos, porque não parava de sangrar. O corte foi muito fundo. Os braços estão ralados, a minha coxa está bem ralada e roxa.”

Conforme relato da vítima, o impacto do acidente piorou seu quadro crônico de dor e acentuou uma lesão na cervical, dificultando a mobilidade. Ela agora precisa de medicações mais fortes para lidar com as dores e ainda sente reflexos do susto.

“Eu estava pendurada pelo braço. Meu problema é justamente na cervical. Eu tenho dor crônica, grave, de difícil controle, mas estou tomando minhas medicações.”

Falta de manutenção e suspeita de furto

Ainda segundo informações colhidas no local, há indícios de que o bueiro tenha sido violado por criminosos na tentativa de furto de cabos, crime que tem se tornado recorrente na região. O possível arrombamento comprometeu o encaixe da tampa e deixou a estrutura instável.

Na sequência, técnicos da Neoenergia estiveram no local, mas informaram que a caixa não é de responsabilidade da empresa. A orientação dada ao condomínio, que é o verdadeiro responsável, foi de soldar a tampa para evitar novos acidentes.

Comunidade em alerta

Diante da situação, a moradora se mostra indignada e reforça o alerta aos pedestres e autoridades.

“O recado que eu tenho para os pedestres, tomem cuidado quando andarem pelas calçadas, andem com atenção! Os responsáveis, tem que olhar para essas coisas, tem que da um jeito, para o cidadão não se machucar, porque é muito perigoso.”

Por fim, Silvana também destaca a importância de revisão e fiscalização das estruturas urbanas que colocam em risco quem transita a pé pela região. A população pede que a administração de Águas Claras e os condomínios assumam a responsabilidade por manter bueiros e caixas técnicas seguros, de preferência, soldados e fechados corretamente.

Até o fechamento desta matéria, o condomínio responsável pelo bueiro danificado não se manifestou.

Por: Rafaella Iack.

