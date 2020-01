Motoboys fazem protesto em Águas Claras em defesa da categoria

Na tarde da última segunda-feira cerca de 50 motociclistas que trabalham em empresas de entrega realizaram um protesto em Águas Claras. Os manifestantes começaram a ação no Águas Claras Shopping, interditaram as vias e fizeram um buzinaço.

Segundo os participantes do protesto, a ação tinha como objetivo reivindicar direitos para a categoria. No cartaz principal estava escrito “Senhor motorista respeite o motociclista. Em cima desta moto há um pai de familia”.

Dias antes o Departamento de Trânsito (Detran) fez uma série de fiscalizações nas motos pela região administrativa. O foco era a redução da poluição sonora provocada por escapamentos irregulares. Na ocasião, 15 motociclistas acabaram autuados por esse motivo.

Segundo os motoristas o motivo para provocar o barulho dos escapamentos é conseguir alertar os motoristas da aproximação da moto. Outros alegaram que a medida é “necessária” pela falta de atenção no trânsito, principalmente pelo uso do celular ao volante.

