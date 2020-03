Moradores de Águas Claras fazem protesto contra e a favor de Bolsonaro

Na noite desta quarta-feira (18/3), durante entrevista do presidente Jair Bolsonaro sobre ações do governo contra avanço do corona vírus, moradores de Águas Claras fizeram panelaço. Prostesto contou com gritos de “Fora Bolsonaro”.

População reclama da falta de responsabilidade do atual presidente em relação a problemas que o Brasil enfrenta nesse momento. Outras cidades do Distrito Federal também realizaram o protesto, como o Sudoeste.

As 21h30 apoiadores do presidente também realizaram um panelaço a favor de Jair Bolsonaro. Alguns moradores gritavam de suas janelas frases de apoio.