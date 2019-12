Morador de Águas Claras se transforma em Papai Noel voluntário

O aposentado Lázaro Moura não é um Papai Noel de primeira viagem. O morador de Águas Claras, aos 68 anos, sempre faz a alegria dos netos e sobrinhos quando chega o Natal. Porém, ele nunca tinha feito isso fora de casa. “Estar aqui no Recanto das Emas, num evento como esse, enche meu coração de esperança e alegria. Quem está ganhando o presente sou eu”, disse o Bom Velhinho, com os olhos marejados d′água, durante o projeto Nosso Natal.

Foram servidas 2.753 refeições no restaurante comunitário do Recanto. A responsável pelo preparo das comidas foi a chef Renata Carvalho. “Não sei explicar o que estou sentindo aqui hoje. A equipe, os clientes, o ambiente está todo mágico. Que sorte a minha de ter sido uma das escolhidas”, emocionou-se.

Além da refeição especial a R$ 1 e o carinho do Papai Noel, quem esteve no local ainda contou com serviços de aferição de pressão e glicemia, brechó de roupas e atendimento da administração regional.

*informações Agência Brasília

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Ouça toda terça às 20hs (Web Rádio DFÁguasClaras) o programa Vivendo Águas Claras, um bate papo sempre muito produtivo sobre nossa cidade. Além disso, sempre com um convidado especial e sorteios de brindes para nossos ouvintes.

Para ouvir basta acessar www.dfaguasclaras.com.br

Ademais, aqui em baixo você pode conferir uma entrevista ao nosso próprio jornal impresso contando sobre a história do DFÁguasClaras.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.