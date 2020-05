Morador de Águas Claras é preso por grilagem

Após a prisão de um empresário nessa manhã, outro morador de Águas Claras foi preso nesta segunda-feira (25/05). O suspeito é investigado por liderar organização criminosa que atua na grilagem de terras no Distrito Federal e Entorno.

Com o homem, foram encontrados 27 frascos de anabolizantes e uma arma de fogo tipo pistola, calibre 380, com 16 munições. Segundo a Polícia Civil, o líder da organização criminosa tem antecedentes de roubo, receptação, uso de documento falso e diversos estelionatos, crimes pelos quais foi preso anteriormente. O nome dele não foi divulgado.

O suspeito foi alvo da Operação Cartorium, deflagrada pela Coordenação Especial de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor). No total, foram efetuadas oito prisões e cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília, Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga, Samambaia e Cidade Ocidental (GO) contra os integrantes do grupo criminoso.

Em meio às buscas, os policiais apreenderam computadores, telefones celulares e vasta documentação relacionada aos crimes investigados, como procurações e cessões de direito.

A Justiça expediu cinco mandados de prisão temporária, mas diante dos objetos ilícitos encontrados nas buscas, foram realizadas mais três prisões em flagrante: uma por porte irregular de arma e fogo, uma pelo crime de comércio ilegal de medicamento (anabolizantes) e a terceira por associação criminosa, totalizando oito presos.

-informações: Metrópoles

