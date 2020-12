Ministério da Saúde prevê vacinação entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro

Nesta terça-feira (29), o Ministério da Saúde afirmou que a vacinação contra a Covid-19 poderá começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 2021. Mesmo com essa previsão, o secretário-executivo da pasta, Élcio Franco, ressaltou que é necessário que os laboratórios fabricantes obtenham o registro dos imunizantes junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No início do mês, o governo entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento prevê a disponibilização de 108,3 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em quatro fases.

Apesar de não apresentar uma data para o início da vacinação, o Ministério da Saúde afirmou, em uma nota técnica que acompanhou o documento, que a previsão é vacinar esses grupos prioritários ao longo do primeiro semestre de 2021.

Veja as quatro fases preliminares de vacinação dos grupos prioritários:

Primeira fase:

Trabalhadores de saúde: 5.886.718 pessoas

Pessoas a partir de 80 anos: 4.266.553

Pessoas de 75 a 79 anos de idade: 3.480.532

Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas: 198.249

Indígenas: 410.348

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 29.909.040

Segunda fase:

Pessoas de 70 a 74 anos: 5.174.382

Pessoas de 65 a 69 anos: 7.081.676

Pessoas de 60 a 64 anos: 9.091.902

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 44.830.716

Terceira fase:

Pessoas com comorbidades: 12.661.921

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 26.590.034

Quarta fase:

Professores, nível básico ao superior: 2.344.373

Forças de segurança e salvamento: 850.496

Funcionários do sistema prisional: 144.451

Número de doses estimadas (duas doses por pessoa) + 5% de perda: 7.012.572

A declaração do secretário-executivo foi feita durante coletiva para apresentar um balanço de ações do ministério frente à pandemia.

Informações Metrópoles

