Ministério da Saúde anuncia compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (12), a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, imunizante eficaz no combate a Covid-19. As doses serão importadas do Instituto Gamaleia, na Rússia pelo laboratório brasileiro União Química.

Com o anuncio da compra da vacina, o imunizante será fabricado no Distrito Federal e São Paulo, sedes da União Química no país. A expectativa, nos próximos dias, é pela apresentação de um pedido de uso emergencial na Anvisa.

“Chegamos a um bom entendimento para receber a Sputnik V, iniciado ainda em agosto de 2020, quando a Rússia aprovou o uso desse imunizante para seus cidadãos. Aprofundamos essas negociações já no mês seguinte e agora temos mais um reforço para salvar vidas e fortalecer nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19”, disse o secretário executivo da pasta, Elcio Franco.

No cronograma apresentado pelo laboratório, 400 mil doses chegarão até o final de abril, 2 milhões no fim de maio e 7,6 milhões em junho.

Cronograma de distribuição

Apesar da expectativa de receber poucas doses até o final de abril – 400 mil -, o Ministério da Saúde deve adotar os mesmos critérios na distribuição nos 26 estados mais o DF. A vacina Sputnik V precisa ser aplicada em duas doses (com um intervalo de 21 dias entre elas).

“Agora, para que possamos efetivamente aplicar a Sputnik V em nossa população e realizar os pagamentos após cada entrega de doses dessa vacina, só necessitamos que a União Química providencie com a Anvisa, o quanto antes, a autorização para uso emergencial e temporário“, afirmou o secretário.