Metrópole Shopping realiza eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

No próximo sábado (7/3), o Metrópole Shopping adianta sua comemoração do Dia Internacional da Mulher e promove série de eventos para a celebração desse dia. O dia já começa as 10h30 com um aulão de Ballet feita pelo Studio Ballet Health, com coreografias inspiradas nas Divas do pop. Com o Regional Segura Elas o almoço no Metrópole Shopping ficará animado com o Chorinho com Elas. No começo da tarde, as 15h, Núbia Macedo Makeup dará um workshop de maquiagem para todas as mulheres.

Todos os eventos serão gratuitos e especial para todas as mulheres.

Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens.

Serviços:

Quando: 7 de março

Aulão de Ballet com Studio Ballet Health: 10h30

Chorinho com Elas com Regional Segura Elas: a partir de 12h

Workshop de maquiagem com Núbia Macedo Makeup: 15h

Onde: Metrópole Shopping

