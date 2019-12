Metrô terá que pagar indenização a mulher que caiu na Estação Arniqueiras

A Justiça condenou a Companhia do Metropolitano (Metrô-DF) a indenizar uma usuária que sofreu queda brusca na Estação Arniqueiras, Águas Claras. A decisão é do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

Grávida de 28 semanas à época, a mulher narra na ação que, antes de passar pela catraca da estação, tropeçou em um desnível da grade de água e caiu. Relata ainda que foi ajudada por pessoas que passavam pelo local e levada a um hospital. No momento do socorro, apresentava lesões na face, escoriações, edema, trauma nos joelhos e no punho esquerdo.

Em sua defesa, a Companhia do Metropolitano alega que o incidente ocorreu em área externa à estação e que não deve ser responsabilizada pelos danos causados. Assim, sustentou que os pedidos de indenização por danos morais e materiais fossem julgados improcedentes.