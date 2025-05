Metrô terá horário estendido por causa do Dia Mundial da Diversidade Cultural

Em razão das comemorações pelo Dia Mundial da Diversidade Cultural, que ocorrem nesta quarta-feira (21) na Praça dos Três Poderes, o Metrô-DF terá horário especial de funcionamento para atender ao público que participará do evento.

O sistema metroviário funcionará até as 3h da manhã de quinta-feira (22). Até 23h30 de quarta, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque. Após esse horário, o embarque será permitido apenas na Estação Central (Rodoviária). As demais estações seguirão funcionando apenas para desembarque.

A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento seguro da população, principalmente de quem participar da programação cultural na Esplanada dos Ministérios.