Metrô realiza audiência pública sobre modernização do sistema e nova frota de trens

O Metrô-DF convida a comunidade do Distrito Federal para participar da audiência pública que vai discutir a modernização do Sistema de Sinalização e Controle, além da aquisição de uma nova frota de trens para o transporte metroviário.

A audiência acontece no dia 16 de maio, às 9h, no Auditório do Complexo Administrativo e Operacional (CAO), localizado na Avenida Jequitibá, 155, em Águas Claras.

Durante o encontro, será oferecida uma oportunidade para que a população tire dúvidas, dê sugestões e conheça as características técnicas dos novos equipamentos que devem compor o sistema metroviário do DF.

Além disso, para quem não puder comparecer presencialmente, a transmissão será feita ao vivo pelo canal oficial do Metrô-DF no YouTube.

Link: youtube.com/live/Zota75O6ldo

Por fim, o objetivo da audiência é garantir transparência nas decisões públicas e promover o diálogo entre governo e sociedade civil sobre melhorias na mobilidade urbana do Distrito Federal.

*com informações da Metrô-DF.

Por: Rafaella Iack.

