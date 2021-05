Metrô entra com dissídio coletivo após 25 dias de greve dos metroviários no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

12/05/2021 23:25, atualizado às 23:26 de 12/05/2021

Com a greve dos metroviários completando 25 dias, o Metrô-DF decidiu entrar com dissídio coletivo de greve para buscar dar fim a greve dos funcionários. A greve dos metroviários alcançou quase um mês com várias reviravoltas, de justiça cobrando posicionamento da companhia na última semana para a retomada das negociações a posicionamento do o sindicato para pôr fim ao movimento, acionando o judiciário.

Principal estopim para o início do movimento, os metroviários cobram o corte do auxílio-alimentação, no início do mês de abril. Na época, a categoria também denunciou que a companhia tem descumprido cláusulas do ACT de 2019 ao dia 31 de março, quando expirou a validade do documento. O SindMetrô-DF afirma que a empresa sequer assinou um novo acordo.

“O sindicato não propôs qualquer reajuste para acabar com a greve. Só precisamos que o governo assine o documento, prorrogando o acordo por mais dois anos”, destaca o sindicato.

Com a possível sinalização de selar acordo, já estava marcado uma audiência, onde o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) havia sido acionado pelo próprio sindicato, reivindicando que a justiça intermediasse a tratativa de negociações, por falta de empenho por parte da empresa (Metrô-DF) na negociação com os metroviários. A audiência conciliatória acontecerá nesta sexta-feira (14).

“Vamos pedir que retomem os pagamentos dos benefícios cortados. Os funcionários estão tirando do próprio bolso para trabalhar”, afirmou a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF), Renata Campos, em contato à Coluna Grande Angular, do portal Metrópoles.

