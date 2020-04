Metrô-DF realiza segundo ciclo de desinfecção nas estações

Na madrugada do próximo sábado (25), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) encerra na o segundo ciclo de desinfecção em suas instalações e trens com o produto quaternário de amônio, aprovado pela Anvisa e usado na China e em países da Europa durante a pandemia do novo coronavírus.

O produto mantém uma camada protetora contra a ação do vírus nas superfícies. A aplicação no Complexo Administrativo e Operacional do Metrô (CAO), em Águas Claras, incluindo os pátios de manutenção e a Torre do Pátio Águas Claras, será feita a partir da noite de sexta.

Desde o dia 6 de abril, as 25 estações operacionais e os trens já passaram pelo processo de limpeza com o quaternário de amônio duas vezes; o CAO, uma vez, sendo utilizados 5 mil litros do produto já diluído, que é pulverizado por uma equipe treinada de cinco funcionários da empresa de limpeza contratada, sob a supervisão do Metrô-DF.

A cada semana, eles percorrem todas as estações e a sede. Os trens também são desinfectados semanalmente. A operação de limpeza com o uso do quaternário continuará por tempo indeterminado, não excluindo a limpeza feita a cada 30 minutos nos bloqueios, bilheterias e corrimãos das estações com o peróxido de hidrogênio.

Além da limpeza, o Metrô-DF também iniciou a distribuição de máscaras para os empregados que trabalham na linha de frente da operação, essenciais para garantir o deslocamento de quem não pode parar.

informações Agência Brasília

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras