Metrô construirá passarela para acesso à Estação Estrada Parque

A Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF) anunciou, nesta sexta-feira (28/02/2020), que irá dar início ao processo licitatório para construção de uma passarela de pedestres na Estação Estrada Parque.

A estrutura (foto em destaque) irá conectar os passageiros do sistema às margens da Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG).

Segundo o Metrô-DF, a passarela terá 42 metros de extensão e 10 mil usuários serão contemplados. A obra ocorre após moradores de Águas Clarasreclamarem da distância entre a estação e a parte sul da cidade.

Os recursos para a execução das obras da passarela são provenientes de emendas parlamentares e a instalação custará R$ 1,2 milhão. Aberta em janeiro deste ano, a estação levou 20 anos para ter as obras concluídas.

Fonte: Metrópoles

DFAguasClaras: Moradores contataram que sem a passarela, a distância da faculdade que fica mais próximo ao local no caso a Processos para a Estação Concessionárias era a mesma que para a nova estação… Não bastou aguardar 20 anos e ainda tem uma bola fora dessa!!! 🤦🏻‍♂️

Cobrando e torcendo por melhorias

