Doação de sangue x Covid-19

Saiba como você pode doar sangue e quais as adaptações da Fundação Hemocentro de Brasília para receber a população de forma segura.

Você sabia que, segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira doa sangue regularmente?

Visando mudar essa realidade mesmo com a crise e seguindo as orientações do MS, OMS e Anvisa, a Fundação Hemocentro de Brasília segue com sua campanha de doação de sangue segura, para que os estoques dos hospitais não sejam prejudicados e vidas possam ser salvas.

Com tudo isso, é evidente que surjam dúvidas sobre quem pode e como doar sangue nesse momento. Fique atento ás mudanças:

Todas as doações agora, devem ser agendadas para evitar aglomerações;

Ao se deslocar para a unidade, não esqueça sua máscara;

O espaço entre as cadeiras de espera foi ampliado e a unidade segue com rígidas medidas de higienização do ambiente e áreas comuns;

As doações em grupos que antes eram de até 40 pessoas, foram reduzidas para até no máximo 15;

Pessoas com qualquer sinal ou sintoma do Coronavírus, não devem se candidatar á doação;

Encontrar-se em bom estado de saúde;

Esteja bem alimentado, porém, evitando alimentos gordurosos, frituras, chocolate e derivados do leite;

Doadores que tiveram contato com paciente infectado ou com suspeita da doença, devem aguardar um período de pelo menos 30 dias para a doação.

Só saia de casa se estiver agendado! Seguir essas regras, torna sua doação mais segura para você e para quem recebe! Uma única doação pode salvar até quatro vidas e o seu organismo repõe rapidamente o sangue doado.

Quer saber mais sobre como doar sangue e se cadastrar para doação de medula óssea também? Acesse os contatos do Hemocentro:

A fundação Hemocentro de Brasília fica no Setor Médico Hospitalar Norte.

Atendimento de segunda á sábado, das 07h ás 18h.

Agende sua doação pelo número 160, opção 2

Site: www.hemocentrodf.gov.br

Sou a Prof. Enf. Nádia Teixeira, consultora em saúde e aguardo vocês toda quinta feira aqui, na nossa coluna Café com Saúde!

Instagram: prof.nadia_cst