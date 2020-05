Máscara no rosto e quintal limpinho!

De acordo com a Secretaria de Saúde, Brasília já ultrapassa os 16 mil casos suspeitos de dengue. Será que estamos nos descuidando?

Muito antes de toda essa crise da Covid-19, nossa cidade já vinha enfrentando outro grande problema: A dengue. Como se não bastasse, o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, ainda transmite outras doenças como a zica, chikungunya e a febre amarela.

Casas com quintais, onde á muito material armazenado e entulho, podem ser grandes alvos de alojamento para o mosquito. Além dos vários terrenos baldios e ferro velho abandonados por Brasília. È preciso estar atento á sua volta para ajudar a eliminar possíveis focos.

O uso de repelentes ao sair, também pode ser um grande aliado para manter o mosquito longe.

Você sabia que o Aedes tem atração por roupas escuras e pelo suor? Então, o uso de roupas mais claras e leves ao sair, também pode ajudar.

Telas nas janelas, com buracos de no máximo 1,5 milímetros, calhas sempre limpas, tonéis fechados, lixeiras tampadas, quintal sempre limpo e livre de objetos que possam acumular água, troca frequenta do potinho de água dos animais e colocar areia nos vasos das plantas, são mais alguns dos métodos simples de prevenção.

Fique ligado aos sintomas, que podem vir acompanhados de: Dor atrás dos olhos ou pelo corpo e articulações, febre, cansaço, tremores, suor, dor de cabeça e possíveis manchas avermelhadas pelo corpo ( as manchas também podem ser sintomas da Zika ).

Ufa! Mas é muita coisa pra lembrar não é?

Mas assim como o Coronavírus, nos proteger da dengue não depende apenas do poder público. Depende de cada um de nós, ao tomarmos cuidados que gerem mais consciência coletiva.

Por Nádia Teixeira – Enfermeira, Professora e Consultora em Saúde

Instagram: prof.nadia_cst