Mané Mercado chega a Águas Claras

Os moradores de Águas Claras, em breve, ganharão uma nova opção gastronômica de alto padrão. O Mané Mercado, conhecido por seu conceito inovador e diversificado, recentemente anunciou a inauguração de uma unidade no Águas Claras Shopping. Com isso, a expansão do empreendimento promete movimentar a cena culinária da região.

Um novo polo gastronômico na cidade

Atualmente, o Mané Mercado faz sucesso em Brasília e se consolidou como um espaço plural, reunindo diversas opções de restaurantes, bares e cafeterias em um único local. Agora, a proposta chega a Águas Claras, trazendo a mesma qualidade e variedade que conquistaram o público na unidade próxima ao Estádio Nacional Mané Garrincha.

O novo espaço promete oferecer uma experiência gastronômica completa, pois contará com opções para todos os gostos. Desde pratos elaborados por chefs renomados até petiscos e bebidas para happy hour, o Mané Mercado se destaca pela diversidade e pela qualidade do serviço.

O que esperar da nova unidade?

A unidade do Águas Claras Shopping seguirá o conceito original, apostando em um ambiente moderno e aconchegante. Além disso, o projeto arquitetônico visa proporcionar conforto e integração entre os frequentadores, tornando-se um ponto de encontro ideal para amigos e famílias.

Outro diferencial é que a proposta inclui um cardápio variado, que atende tanto os amantes de carnes e frutos do mar quanto veganos e vegetarianos. Adicionalmente, o local também promete eventos culturais e musicais, agregando ainda mais valor à experiência dos clientes.

Inauguração em breve

A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2025. Dessa forma, o Mané Mercado reafirma sua proposta de democratizar a alta gastronomia e oferecer um espaço de convivência que une boa comida, cultura e lazer.

Por: Rafaella Iack.

