Mais de 11 mil foram diagnosticados com Covid-19 por testes do drive-thru

Até agora profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) já realizaram 197.011 testes rápidos para a detecção do novo coronavírus por meio do sistema de drive-thru. Do total, 11.063 pessoas foram diagnosticadas com a doença nos pontos montados pela pasta em dez regiões administrativas. Nesta quarta-feira (17/6) foram registrados 25.833 casos e 323 óbitos.

Na última terça-feira (16), ocorreu a aplicação de 5.014 testes, sendo que 1.062 confirmaram infecções pela covid-19. A maior parte dos casos positivos foram detectados no drive do Paranoá — que atende as cidades da Região de Saúde Leste —, dos 479 exames feitos, 161 foram positivos. Essa unidade também contabiliza os números de contaminados desde o começo da testagem dessa modalidade, há cerca de dois meses: 1.909 (de 13.214).

No drive do JK Shopping, em Taguatinga, que atende moradores da região e de Ceilândia, foram feitos 529 exames na terça-feira, e 155 foram diagnosticadas com a doença. Logo depois, o posto do Ibram de São Sebastião — que também atende a Região Leste —, com 150 casos positivos dos 496 testes realizados. Depois ficou o Iesb de Ceilândia, que confirmou 118 infecções nos 498 exames rápidos.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 17h. Os pontos de testagem acima prosseguem com as localidades até a próxima sexta-feira (19). As vagas são liberadas na página de marcação do exame nas noites de segunda, quarta e sábado. O endereço dos pontos de testagem podem mudar conforme a situação epidemiológica em cada região.

Confira os pontos de testagem:

Pontos de drive-thru Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados) Locais: Plano Piloto — Parque da Cidade Paranoá — Estacionamento do Estádio JK São Sebastião — Ibram Riacho Fundo 2 Candangolândia Taguatinga — JK Shopping Ceilândia — IESB Gama — Bezerrão Sobradinho 2 — Administração regional Recanto das Emas Unidades Básicas de Saúde Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h Locais: Águas Claras — UBS 1 Recanto das Emas — UBS 3, 4 e 5 Samambaia — UBS 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 12 Taguatinga — UBS 6 e 7 Vicente Pires — UBS 1 Ceilândia — UBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 Brazlândia — UBS 2 Candangolândia — UBS 1 Guará — UBS 1, 2 e 3 Núcleo Bandeirante — UBS 1 Riacho Fundo 1 — UBS 1 Riacho Fundo 2 — UBS 1 e 3 Cidade Estrutural — UBS 1 e 3 SIA — UBS 1 Planaltina — UBS 2, 4, 5 e 20 Sobradinho 1 — UBS 1, 2 e 3 Sobradinho 2 — UBS 1 e 2 Gama — UBS 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Santa Maria — UBS 1 e 2 Itapoã — UBS 1 Paranoá — UBS 1, 2 e 3 São Sebastião — UBS 1, 2, 3, 7, 9 e 14 Asa Norte — UBS 1, 2 e 3 Asa Sul — UBS 1 Cruzeiro — UBS 1 e 2 Lago Norte — UBS 1

-informações Correio Braziliense s SES-DF