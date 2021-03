Longas filas marcam primeiro dia de vacinação para idosos com 72 e 73 anos, em Águas Claras

Com a chegada de 59,8 mil doses da vacina CoronaVac na manhã desta quarta-feira (17), a Secretaria de Saúde e o Governo do Distrito Federal decidiram ampliar o grupo prioritário de vacinação na capital. Segundo a pasta da saúde, contando os dois grupos de idosos com 72 e 73 anos, a expectativa é de imunizar 23.425 pessoas (12.204 e 11.221 pessoas, respectivamente).

Na logística de vacinação do governo, 5% das doses são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas. Segundo a fabricante, a Coronavac é aplicada em duas doses, portanto, 46 mil doses contemplaria o grupo total. Para o secretário de saúde, Osnei Okumoto, ampliar a vacinação para o novo grupo é essencial para reduzir o drama de casos e mortes na capital.

“Estamos ampliando ainda mais o público-alvo de idosos e, com isso, iremos reduzir as internações hospitalares, os casos graves e, também, o número de óbitos”, afirmou Okumoto, ressaltando que uma parte da nova remessa de vacina também será utilizada para ampliar o público de profissionais de saúde da rede privada.

Drive-thru

Na manhã e tarde desta quinta-feira (18/3), muitos veículos formaram uma longa fila no drive-thru da Faculdade Unieuro, responsável pelo ponto de vacinação em Águas Claras. Veículos optam por entrar no drive-thru pelo balão ou pela entrada sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Por volta das 12h30, a fila ultrapassava o shopping Fellicitá. Em relatos nos grupos do DFÁguasClaras, a fila se estendeu.

Vacinação nos drive-thru

Para fazer o controle, o ministério e secretaria diz que é importante informar o número do CPF (Carteira de Identidade com foto). A pasta também pede para a apresentação do cartão de vacinação, mas caso não haja, a secretaria se dispõe a fazer o cartão na hora do atendimento. A pasta reforçou para que a população não procure essas unidades, porque neste momento será vacinado somente o público-alvo – idosos com mais de 72 anos.

Não é necessário agendar atendimento. Todos os pontos, sejam nas salas de vacina, que abrem às 8h, e os drive-thrus, que abrem às 9h, receberão os pacientes até as 17h.

Foto: Cleíse Paiva

