Líquido no pulmão leva ex-presidente Sarney a ser internado em hospital particular de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Marcelo Ferreira/Correio Brasiliense

25/06/2021 22:10, atualizado às 22:15 de 25/06/2021

O ex-presidente da república, José Sarney (MDB), de 91 anos, foi internado na manhã desta sexta-feira (25), no hospital Brasília, em Águas Claras. Nos exames, foi constatado água nos pulmões. No hospital, as equipes atenderam o ex-presidente e fizeram uma punção para a retirada do líquido. Ele já foi liberado e voltou para casa durante a tarde.

Segundo a assessoria do ex-presidente e ex-senador, “ele está gripado há quase uma semana”. No entanto, no exame para detectar covid, o teste foi negativo. O ex-presidente já foi vacinado.

História de Sarney na política

Ao longo dos seus quase 60 anos de vida política, José Sarney foi presidente, vice-presidente, governador do estado do Maranhão, senador e deputado. Além de ser forte homem na política, Sarney também se destaca na carreira literária, sendo autor de contos, crônicas, ensaios e romances, sendo eleito para a Academia Maranhense de Letras em 1952 e ingressando, posteriormente em 1980, na Academia Brasileira de Letras.

