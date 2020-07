//Liberação de emenda para rede pública e volta às aulas no DF

Dentre as medidas de combate à Covid-19 a deputada distrital Julia Lucy (Novo), destinou R$ 1 milhão de reais para as escolas públicas. A emenda tem o objetivo de auxiliar as escolas na construção de lavabos e demais medidas higiênicas para o retorno às aulas previsto inicialmente para o dia 03 de agosto e adiado pela secretaria de educação para o dia 31 de agosto.

A deputada destacou em suas redes sociais um estudo alemão (Universidade de Dresden) que indicou baixa taxa de contágio em escolas. Segundo a pesquisa, apenas 0,1% dos alunos e professores testados apresentaram anticorpos para a Covid-19, sugerindo que as escolas não são propagadores do Covid-19 quanto alguns temiam.

O pesquisador Reinhard Berner informou em coletiva de imprensa, entre todas as amostras apenas 12 continham anticorpos. Assim, é possível que alunos não só não acelerem a pandemia, mas “talvez até funcionem como um freio à infecção”. Além disso, os casos na escolas não desencadearam um surto, e a transmissão doméstica do Sars.cov-2 é muito menos dinâmica do que se pensava.

A conclusão do secretário de Educação da Saxônia(Alemanha), Christian Piwarz, a partir desses resultados é que as escolas estaduais podem reabrir normalmente no fim de agosto, após as férias de verão, respeitadas algumas condições, como o uso de máscaras protetoras e distanciamento social, sempre que possível.

Julia Lucy afirmou: “Para tornar a volta às aulas ainda mais segura, destinei R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a adaptação das escolas públicas do Distrito Federal aos protocolos sanitários dos órgãos de saúde, e tenho fiscalizado de perto as instituições de ensino, com especial atenção às nossas creches.⠀

Não podemos perder mais tempo na batalha contra os problemas da educação brasileira!”

As escolas públicas demoraram mais para a retomada do ano letivo em comparação com as escolas privadas, suspensas desde 12 de março, o ensino à distância retornou apenas no dia 13 julho, as aulas presenciais tem retorno previsto para o dia 31 de agosto segundo a secretaria de educação do DF e encerrá calendário letivo no dia 28 de janeiro.

O subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Hage explica:

“Pelas nossas estimativas, já estamos no platô [estabilização de casos após o pico, a projeção é que, para setembro, a transmissão esteja bastante reduzida. Então, as medidas incluídas no protocolo seriam suficientes para assegurar proteção tanto para os profissionais quanto para os alunos”, afirma o subsecretário.

O secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, afirma que o retorno gradual vai permitir observar eventuais surtos da doença nas escolas, o que pode levar ao adiamento do calendário de reabertura. “O mais importante agora é preservar a vida, então nós faremos tudo de forma gradual e segura.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal anunciou o cronograma de retomada das aulas presenciais nas escolas públicas da capital, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Em decreto, o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a reabertura a partir de 3 de agosto para a escolas da rede pública e a partir do dia 27/07 para as escolas da rede particular de ensino. No entanto, a pasta informou que o retorno ocorrerá a partir de 31 de agosto ( nas escolas públicas). Veja cronograma abaixo: 31 de agosto: Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação profissional

8 de setembro: ensino médio

14 de setembro: ensino fundamental II

21 de setembro: ensino fundamental I

28 de setembro: educação infantil

5 de outubro: educação precoce e classes especiais

