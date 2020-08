Justiça suspende retorno das aulas presenciais de escolas privadas

Na última quinta-feira (6), A Justiça do Trabalho suspendeu o retorno imediato das atividades presenciais nas escolas particulares do Distrito Federal. O motivo é a pandemia do novo coronavírus. As aulas presenciais no Distrito Federal estão suspensas desde o dia 11 de março, para garantir o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus.

A determinação foi assinada pelo desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran, por meio de liminar que vale até que haja uma decisão de uma ação civil pública em andamento na 6ª Vara do Trabalho de Brasília. Cabe recurso. No entendimento do magistrado, a volta às aulas coloca em risco a saúde dos trabalhadores das instituições de ensino e pode atingir o ponto mais alto do número de casos de coronavírus na capital.

Na terça-feira (4), a Justiça do Trabalho havia autorizado o retorno imediato das atividades presenciais nos estabelecimentos privados e algumas escolas já tinham voltado às atividades presenciais. A decisão liminar cita como fundamento para a suspensão das aulas, as estatísticas sobre o número de contaminados pelo coronavírus no país. Ela ainda recorda a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), de manter o isolamento social para conter o contágio.

No último boletim divulgado pelo GDF, no dia 6 de agosto, foram notificados no Distrito Federal 118.000 casos

confirmados de COVID-19 (2.034 casos novos em relação ao dia anterior). Do total de casos notificados, 99.385 (84,2%) estão recuperados e 1.651 (1,4%) evoluíram para óbito.

