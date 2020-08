Justiça sugere retorno gradual das escolas privadas do DF

Na última segunda-feira (3), a Justiça do Trabalho sugeriu, em audiência de conciliação, que as escolas particulares do Distrito Federal retomem as aulas presenciais, de “modo escalonado”, a partir do dia 10 de agosto. Os sindicatos que representam os estabelecimentos privados divergem da proposta.

A audiência contou com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT), de membros de dois sindicatos das escolas particulares e do Sindicato dos Professores (Sinpro-DF), além de representantes do GDF. A Justiça do Trabalho aguarda um retorno do GDF sobre a medida, e deve tomar uma decisão até esta quarta-feira (5).

A proposta apresentada pela Justiça prevê a volta das aulas presenciais, na primeira semana, para os alunos do ensino médio e profissionalizante. Em seguida retornariam os estudantes do ensino fundamental II e, por fim, as crianças da educação infantil.

10 de agosto: alunos do ensino médio e profissionalizante

alunos do ensino médio e profissionalizante 17 de agosto : 6º ao 9º ano

: 6º ao 9º ano 24 de agosto: 1º ao 5º ano O calendário com retorno gradual a partir de 10 de agosto já era defendido pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Sindicato dos Professores de Escolas Particulares (Sinproep), visando uma melhor avaliação e a segurança dos alunos. No entanto, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF) não concordou com a proposta. A entidade afirma que é preciso “resguardar a autonomia” das escolas e defende o retorno imediato das aulas. O Sinepe considera que, desde março, “os colégios estudam e planejam medidas de proteção”. Apesar do impasse, os sindicatos garantem que mesmo com o retorno das aulas presenciais, as famílias que não se sentirem seguras em levarem os filhos para a escola, poderão continuar com as aulas online. -informações G1

