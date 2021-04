Justiça determina retomada do lockdown no DF

Após o governador Ibaneis Rocha recorrer e conseguir liminar favorável na última semana pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a continuação do funcionamento das atividades reabertas após o fim do decreto de lockdown, no final de março, o desembargador federal Souza Prudente determinou o retorno do lockdown na capital.

Na decisão do magistrado, ele retomou a medida definida, anteriormente, pela juíza Katia Balbino de Carvalho Ferreira, da 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal que determinava o retorno do lockdown na capital.

“Neste atual contexto da pandemia viral, com devastador efeitos letais, todas as autoridades públicas devem conduzir os passos de nossa coletividade, aderindo as posturas cientificamente recomendadas com o uso de máscaras, distanciamente fisico e social, bem assim as medidas de higiene pessoal, evitando-se os cenários de aglomerações de pessoas, visando inibir a expansão do coronavirus. Posturas contrárias e negacionistas a defesa da vida, sem agilização nas vacinas cientificamente disponíveis, levará toda a sociedade das presentes e futuras gerações ao genocídio global, sem esperança de construirmos juntos um meio ambiente planetário, essencial à sadia qualidade de vida, como assim determina a nossa Constituição da República Federativa do Brasil”, defendeu o desembargador.

Segundo fontes ligadas ao Palácio do Buriti, o governador Ibaneis Rocha irá recorrer da decisão. Com a decisão do juiz, a decisão passa a valer a partir desta quinta-feira (8).

Segundo Gustavo, independentemente da decisão, não haverá um novo decreto editado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

GDF recorre

O GDF recorreu da decisão nesta tarde. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o recurso foi apresentado e, por enquanto, o governo espera uma decisão.

“Estamos aguardando a decisão ser proferida”, afirmou Rocha, durante coletiva na tarde desta quinta-feira (8). Para representantes no Palácio do Buriti, a decisão para reverter a situação tem que sair o mais rápido possível.

Por ora, a decisão que vale é a do desembargador determinando a retomada do lockdown no DF.

