//Justiça cobra retomada de negociações entre metroviários e empresa

Justiça cobram retomada de negociações entre metroviários e empresa

Por Pablo Giovanni | Foto: John Macário/Divulgação

05/05/2021 08:55, atualizado às 08:57 de 05/05/2021

Os metroviários completam nesta quarta-feira (5/3) 15 dias de paralisação contra reivindicações não atendidas por parte do Metrô-DF, segundo relatado pelo sindicato da categoria. Com isso, a Justiça do Trabalho cobrou uma das partes para solucionar a grave do transporte público coletivo.

“Conclamo a empregadora para que venha converter o presente processo em adequado dissídio coletivo de greve (ou proponha a ação) a fim de que o órgão judicial possa, caso as partes não consigam saudavelmente desenvolver e ultimar a negociação que há muito se processa extrajudicialmente, alcançar a necessária solução para a realidade econômica e profissional da categoria”, escreveu o desembargador do Trabalho, Brasilino Santos Ramos.

O magistrado afirma que a maior extensão da greve não é do interesse da companhia, que afirma que é “irreparável dano da coletividade” causado pela greve. O magistrado cita a ação da empresa, em conjunto com o governador Ibaneis Rocha (MDB), quando houve a determinação de 80% da frota em circulação nos horários de pico e, com isso, cobra uma solução do caso.

Sobre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF), o juiz cobra movimentação da categoria para cessar e dar fim ao período de greve. “Do mesmo modo, exorto o sindicato profissional, como legítimo representante da categoria metroviária, a alterar a classe processual do processo que protocolou para dissídio coletivo econômico (ou misto como se queira)”, anotou o magistrado.

Sindicato

Em contato com a equipe do DFÁguasClaras, o sindicato dos metroviários cobra o corte do auxílio-alimentação, plano de saúde e outros direitos. A categoria afirma que tentou mediar, através do Tribunal Regional de Trabalho (TRT), a assinatura do Acordo Coletivo. O sindicato ainda afirma que o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou acordos com outras categorias.

“Os metroviários buscaram várias formas de não entrar em greve. O sindicato tentou, inclusive, uma mediação, pelo Tribunal Regional do Trabalho, para que pudessem ter o acordo coletivo assinado abrindo mão de reajuste salarial ou qualquer outro tipo de aumento no orçamento do GDF. Porém o Metrô se nega a negociar e assinar o acordo coletivo de trabalho. O governador já assinou outros acordos com outras categorias, e conosco nada”, afirma o secretário de Relação Sindical, Hugo Lopes.

O sindicato ainda afirma que espera que o Governo do Distrito Federal ou a direção do Metrô-DF entrar com o dissídio coletivo – medida judicial que a empresa pode fazer uso para iniciar o acordo e por fim a greve. “Estamos agora aguardando a direção do Metrô ou governador Ibaneis Rocha, para entrar com o dissídio coletivo de greve para que a justiça possa dar fim a essa greve”, concluiu a nota.

“Com essa frota rodando, dado o efetivo atual de [metroviários] afastados, é como se fosse a mesma coisa, até em condições melhores. O pedido da empresa alega a questão da pandemia, mas mesmo assim estão esperando até o último dia para entrar com o dissídio coletivo de greve”, explicou metroviários em contato com o portal brasiliense Metrópoles, afirmando que o Metrô-DF está confortável com a atual situação.

Metrô-DF

A equipe de reportagem do DFÁguasClaras buscou contato com o Metrô-DF, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.